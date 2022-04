"Darwin tem nível para jogar na Premier League", considera lenda uruguaia

Forlán, antigo avançado da seleção do Uruguai, descreveu Darwin como "muito forte", reconheceu o "muito potencial" ao benfiquista e "aconselhou-o" ao Manchester United

Melhor marcador do Benfica (32 golos anotados até agora) e protagonista vistoso na Liga dos Campeões (seis tentos em dez jogos), Darwin Nuñez acumula 'tubarões' europeus como pretendentes, algo compreensível para Diego Forlán, ao identificar capacidade no compatriota para jogar no principal patamar de Inglaterra.

"Tem estado muito bem no Benfica. Tem um bom número de golos no campeonato e na Liga dos Campeões, marcou em ambos os jogos diante do Liverpool, criou sempre oportunidades. (...) Acho que tem nível para jogar na Premier League [I Liga inglesa]", afirmou o antigo avançado dos red devils e da seleção do Uruguai.

Ao canal "Beyond the Pitch", Forlán descreveu Darwin como "muito forte", reconheceu o "muito potencial" e antecipou um eventual clube, que bem conhece por tê-lo representado, que beneficiaria com a contratação do dianteiro. "Se tiver a oportunidade de ir para o Manchester United, será muito bom para ambos", referiu o uruguaio.

Forlán admitiu, porém, caso o goleador da seleção do Uruguai vá para Old Trafford no próximo verão, a possibilidade de necessidade de adaptação... ou, se calhar, não.

"Talvez chegue ao Manchester United e se adapte imediatamente, talvez possa necessitar de algum tempo, pois o estilo de jogo é diferente do português", juntou o antigo jogador do clube inglês e um das referências do Uruguai.

Darwin somou pontos, sobretudo na Liga dos Campeões, entre os colossos europeus. Arsenal, Manchester United, Newcastle, West Ham, Chelsea, Atlético de Madrid, Barcelona e PSG estão entre os candidatos mais falados à compra do uruguaio.