Darwin superou marca de 2020/21 no Benfica e igualou registo alcançado no Almería

Com 16 golos, bateu os 14 de 2020/21, na Luz, e igualou o melhor registo da carreira, no Almería

Depois dos três marcados ao Famalicão no último domingo, Darwin voltou a faturar diante do Covilhã, desta feita a dobrar, produção que lhe permitiu não só superar o registo da época de estreia no Benfica como igualar o melhor "score" da carreira, alcançado em 2019/20, no Almería.

O ponta-de-lança tem agora 16 golos, tantos quantos obteve em 32 partidas no emblema espanhol, onde se destacou e levou o Benfica a estabelecer o seu recorde de transferências ao pagar 24 milhões de euros, deixando para trás os 14 obtidos na temporada transata, na qual disputou 44 partidas.

O internacional uruguaio fez ontem pela sexta vez dois ou mais golos num só jogo na presente época, feito que já conseguiu na Liga, Champions e agora Taça da Liga.