Darwin supera Luis Díaz e Rafa e é o jogador do mês de setembro da Liga Bwin

Darwin foi considerado o jogador do mês de setembro da Liga Bwin

Avançado do Benfica superou a concorrência de Luis Díaz e Rafa.

Darwin foi eleito o jogador do mês de setembro da Liga Bwin, com 16 por cento dos votos dos treinadores principais do campeonato.

O avançado do Benfica superou assim a concorrência de Luis Díaz, do FC Porto, que teve 11,70 por cento dos votos, e Rafa, também do Benfica, que teve 11,10 por cento.

O internacional uruguaio marcou quatro golos em três jogos disputados ao serviço do emblema encarnado no mês em questão.

Destaca-se o facto de os quatro golos terem sido marcados em apenas dois dos três jogos: bis frente a Santa Clara, nos Açores, e na receção ao Boavista.