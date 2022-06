Darwin sobe bolo inglês para 452 M€: nenhum país fez entrar tanto dinheiro no Benfica

Valor base a pagar pelos reds faz disparar encaixe das águias. Espanha, que rendeu 424 M€, é agora superada. Os dois clubes discutem os últimos pormenores do processo. Benfica ainda tenta elevar o dinheiro a receber, mas a venda do atacante está iminente. Ingleses falam em acordo do jogador com o Liverpool.

À beira de fechar a transferência de Darwin para o Liverpool, o Benfica vai encher os cofres, para começar, com 80 milhões de euros, valor base (estão previstos nesta fase mais 20 milhões por bónus de rendimento) que faz disparar o encaixe dos encarnados com negócios para Inglaterra para os 452,18 milhões de euros.

Com os 80 milhões de euros fixos, naquela que é a segunda maior transferência em Portugal, apenas atrás dos 120 M€ de João Félix para o Atlético de Madrid, o mercado inglês "supera" assim o encaixe que os clubes espanhóis já renderam ao Benfica. Do país de "nuestros hermanos" entraram nos cofres da Luz 423,72 milhões, em 29 jogadores negociados. Já para terras de Sua Majestade viajaram 23 futebolistas - Darwin será o 24.º, ele que, caso atinja os valores fixados, poderá bater os 81,72 pagos pelo Barcelona ao Liverpool por Luis Suárez e tornar-se assim o uruguaio mais caro de sempre.