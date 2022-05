Darwin só quer a Champions: Milan poderá juntar-se à corrida

Goleador rejeita transferência para Newcastle ou Manchester United e espera por outros colossos. Próximo passo na carreira está a ser cuidadosamente pensado pelo internacional uruguaio das águias, que recusou abordagens de emblemas prontos a colocar na mesa do Benfica ofertas de 80 M€.

O futuro de Darwin continua a merecer particular atenção, sobretudo, fora das fronteiras nacionais. Por cá, os responsáveis do Benfica têm já como dado adquirido que o uruguaio não iniciará a próxima temporada tal o número e dimensão dos clubes que o têm na lista de jogadores a contratar. Lá fora, sucedem-se as movimentações e avolumam-se os nomes dos emblemas interessados.

Porém, nem todos entram nos planos "milionários" do goleador, que estará mais recetivo a clubes que tenham passaporte para a próxima Liga dos Campeões.

É neste ponto que encaixa a notícia divulgada pela RMC, uma estação de rádio do Mónaco, que assegura ter Darwin recusado a abordagem de emblemas como Newcastle e Manchester United, precisamente porque falharam o apuramento para a principal prova da UEFA, a mesma que projetou esta época o camisola 9 das águias, dado ter marcado seis golos a Barcelona (2), Bayern, Ajax e Liverpool (2).

Quer isto dizer que, nesta fase, o goleador recusa as abordagens, que suportariam propostas na ordem dos 80 milhões de euros.

A notícia teve grande eco em Inglaterra, ao ponto de imediatamente terem sido elaborados cenários que desaguam no Chelsea. O Manchester City, depois de ter contratado Haaland, estará fora da corrida, o Liverpool contratou Luis Díaz ao FC Porto e poderá não necessitar de um dianteiro como Darwin. Sobram Chelsea, o mais provável, e Tottenham. Porém, como já noticiámos e até estará na base da notícia da RMC, o PSG admite bater 120 milhões de euros pelo jogador das águias.

Investidores do Milan na corrida

Dirigido por um fundo de investimento, o Milan estará em vias de ser adquirido pela Investcorp, um fundo do Barém que tem planos para potenciar o plantel do atual líder da Serie A e a um ponto de se sagrar campeão italiano. Ora, segundo notícias oriundas de Itália, os representantes deste fundo têm em vista um investimento em larga escala e, entre os alvos, estará Darwin, ao ponto de estar previsto que possam ser igualadas as exigências do Benfica em relação à venda do jogador. Como já noticiámos, os encarnados queriam 80 milhões, mas já acreditam que podem superar os 100 M€.