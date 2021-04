Darwin sem parar nas folgas e no centro de um novo rumor de mercado

Avançado procurou elevar índices físicos mesmo na folga, ele que foi colocado como alvo andaluz.

Fora do onze há dois meses, Darwin, que tem enfrentado problemas físicos, aproveitou a folga de domingo concedida ao plantel para... acelerar no trabalho físico. O empresário do internacional uruguaio, Edgardo Lasalvia, partilhou nas redes sociais um vídeo do camisola 9 da Luz no qual era possível ver o futebolista a correr numa passadeira, tendo este deixado uma curta mensagem. "Isto não é nada para nós", lançou, falando ainda em "superação".

Tal como já realçou após o golo marcado ao Paços de Ferreira, jogo no qual, após passe de Seferovic, fechou a contagem em 5-0, o avançado promete trabalhar para ajudar a equipa, aspirando a recuperar o seu lugar no onze, ele que além dos jogos que falhou por lesão - tem sido condicionado por uma tendinopatia do quadricipete à direita - leva nesta fase cinco jogos como suplente utilizado e mais um no qual nem saiu do banco, ante Braga (2-0 na Pedreira).

Com 13 golos e nove assistências na presente temporada, de estreia no Benfica, Darwin tem sido apontado como alvo de vários clubes, como Manchester City, Barcelona, Inter ou Milan. Agora, a Imprensa espanhola deu conta também do desejo do Sevilha, orientado por Julen Lopetegui, no contributo do atleta, encarando-o como um dos alvos em caso de mexidas no ataque.