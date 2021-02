Darwin recorda palavras do pai: "Este é mais um obstáculo que vou superar"

Mensagem do avançado uruguaio nas redes sociais, numa altura em que passa por um período de menor fulgor no Benfica.

Darwin Núñez publicou esta segunda-feira, nas redes sociais, um sentida mensagem dedicada ao pai. O avançado do Benfica, que depois de um excelente arranque de época vive um período de menor fulgor, divulgou uma imagem ao lado do progenitor, no Estádio da Luz, e deixou palavras de confiança para o futuro.

"Pai, não foi fácil para nós sairmos de baixo, recordo-me do dia em que nos abraçámos, chorámos juntos e me disseste: 'continua a lutar sempre porque agora vai ser mais difícil'. Hoje dou-me conta que tinhas razão. Nesta vida nada é fácil, mas prometi-te que sempre que cair vou-me levantar mil vez mais forte e lutar, como sempre o fiz", surge escrito no Instagram do avançado uruguaio. "Este é um obstáculo mais que vou superar, vou continuar a crescer e a sonhar. Saímos de muitas e piores. Isto também vai passar", conclui.

Darwin cumpre a primeira época no Benfica, depois de contratado ao Almería. Marcou 12 golos em 32 jogos até ao momento. Frente ao Farense, na última jornada, foi substituído por Jorge Jesus e não escondeu algum desespero no banco de suplentes.