"Darwin recebia críticas por falhar muito, passou por um momento muito complicado"

Treinador do benfiquista na seleção relembra tempos difíceis.

Um antigo treinador de Darwin na seleção uruguaia acredita que, em pouco tempo, o benfiquista será um dos melhores avançados do mundo. "Tem todas as condições para ser um dos avançados de topo mundial. É muito forte na parte técnica, na parte física e tem o que é preciso para estar no topo", disse, a O JOGO, Gustavo Ferreyra.

Líder da seleção de sub-20 que, em 2019, caiu nos oitavos de final do Mundial da categoria, Ferreyra era o treinador que viu Darwin estrear-se a marcar com a camisola da seleção uruguaia. "Conheço-o desde pequeno. Houve uma altura em que ele, aqui no Uruguai, recebia críticas por falhar muito. Chegou a passar por um momento muito complicado, com falta de confiança, mas depois conseguiu dar a volta e atingiu o grande nível que todos lhe reconhecemos agora", prosseguiu o técnico que, em novembro, deixou ao celeste ao mesmo tempo que Óscar Tabàrez, com quem tinha assumido o cargo em questão.

"Estou muito feliz pelo nível que ele conseguiu atingir. Quando o levámos à seleção já víamos nele todas estas capacidades que agora demonstra. É um avançado de grande categoria", acrescentou Gustavo Ferreyra.