Darwin poderá render mais cinco milhões de euros ao Benfica na quarta-feira

Caso o avançado seja utilizado no Rangers-Liverpool, irá cumprir um dos objetivos previstos no acordo celebrado entre as águias e os reds.

O Benfica está em vias de receber cinco milhões de euros adicionais por Darwin Núnez, referentes a um dos objetivos previstos na sua transferência para o Liverpool, celebrada neste verão a troco de 75 milhões, que podem ascender a 100 milhões mediante variáveis.

Caso o avançado uruguaio seja utilizado no Liverpool-Rangers, partida relativa à quarta jornada do grupo A da Liga dos Campeões, irá atingir o décimo jogo ao serviço dos reds - algo que, a acontecer até ao fim de 2022, aciona o primeiro bónus previsto no acordo com as águias.

Recorde-se que, para o Benfica encaixar os 25 milhões dependentes de variáveis, Darwin terá de ser titular em 60 jogos ao longo dos cinco anos de contrato que tem em Anfield, divididos em parcelas de dez milhões por cada ciclo de 25 jogos, que só começarão a ser contabilizados após a realização do décimo jogo.

O Liverpool visita o Rangers na quarta-feira, às 20h00, em jogo da quarta jornada do Grupo A da Liga dos Campeões, onde ocupa o segundo lugar, a três pontos do líder Nápoles (nove).

Darwin, desde a chegada ao Liverpool, não conseguiu afirmar-se como um sucesso imediato, somando ainda assim três golos e uma assistência em nove jogos disputados.