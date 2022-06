"Darwin? Podemos ver o impacto que Luis Díaz teve no Liverpool"

Liverpool e Benfica negoceiam a transferência de Darwin, que está iminente e pode ficar fechada nos próximos dias. Britânicos oferecem 80 milhões de euros mais 20 por objetivos. Mas será que o uruguaio tem tudo para triunfar no clube da Premier League?

O Liverpool avançou já para negociações com o Benfica tendo em vista a contratação de Darwin e, segundo apurou O JOGO, coloca nesta fase em cima da mesa um valor fixo de 80 milhões de euros mais 20 por objetivos, podendo o jogador tornar-se na contratação mais elevada da história dos reds, batendo os 85 M€ de Van Djik.

Além dos números, outra questão coloca-se: será que Darwin tem tudo o que é necessário para triunfar na Premier League, por exemplo? Paul Joyce, jornalista do credenciado The Times responde a duas perguntas.

Como explica a projeção de Darwin e o facto de ser um jogador tão pretendido em Inglaterra?

O que produziu esta época e o que fez na Champions deu no olho. Há falta de avançados de topo, as equipas da Premier League estão à procura disso e Darwin faz parte do momento. Impressionou com o Liverpool, uma equipa que habitualmente não sofre muitos golos.

Depois dos muitos golos marcados em 2021/22, Darwin poderá afirmar-se na Premier League?

Vamos ver se se mudar como correrá. O Haller custou 45 milhões após duas épocas a marcar no Eintracht e não se afirmou no West Ham. Os clubes ingleses pagam muito mas perdem a paciência rapidamente. Mas podemos ver o impacto que Luis Díaz teve no Liverpool, pode minimizar a preocupação com essa mudança. E Darwin tem muita velocidade e mostrou dotes a finalizar.