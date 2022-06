Darwin pode falhar jogo do Uruguai para finalizar transferência para o Liverpool

Darwin ao serviço do Uruguai

A Federação uruguaia confirmou ao Ovación que o avançado vai viajar para Liverpool já este sábado

Darwin Núnez poderá falhar o jogo particular deste sábado do Uruguai com o Panamá, para finalizar os últimos detalhes da transferência para o Liverpool.

A informação foi avançada pelo jornal Ovación, apesar da ausência de Darwin diante do Panamá ainda não ser algo confirmado de forma oficial.

De acordo com o El País, o Liverpool tem pressa de finalizar o negócio que deverá render 80 milhões de euros, mais 20 milhões por objetivos ao Benfica, devido ao Manchester United estar a preparar-se para apresentar uma nova proposta pelo dianteiro encarnado.

Darwin deverá assinar por cinco temporadas com os reds.