Darwin "ok" para o jogo dos milhões

Avançado uruguaio está praticamente recuperado, mas o técnico das águias ainda irá discutir com o jogador e o departamento médico o seu regresso à competição.

Jorge Jesus já deverá contar com Darwin para a receção de sábado ao Boavista, estando o avançado já a trabalhar praticamente em pleno. Porém, e segundo O JOGO apurou, o treinador ainda irá avaliar com o jogador e o departamento médico a sua situação física porque não quer que o camisola 9 apresse o regresso e se apresente com queixas, ainda que ligeiras referentes à tendinopatia do quadricípite à direita, que lhe tem dado dores na coxa e joelho.

A intenção do treinador dos encarnados é ter o uruguaio em pleno para a deslocação a Braga, cenário que o nosso jornal já havia antecipado, num jogo em que os responsáveis encarnados centram muita atenção, tendo em conta a luta por um lugar que dê acesso, direto ou indireto, à Liga dos Campeões. Trata-se de um duelo frente ao atual segundo classificado do campeonato, que tem, nesta fase, mais quatro pontos que a equipa da Luz.

Significa isto que as opções de Jorge Jesus apontam para a continuidade no onze de Seferovic e, a contar com a recuperação plena do uruguaio, optar por lançar Darwin na parte final, apenas para reativação física. Basicamente, o técnico espera dar alguns minutos de jogo ao avançado, como forma deste recuperar algum ritmo, depois de ter estado ausente dos últimos três jogos do Benfica.

A boa resposta de Seferovic, que marcou nestes jogos três golos (um ao Rio Ave e dois ao Belenenses), e ter ainda como segundo solução o jovem Gonçalo Ramos, dão a Jorge Jesus margem para gerir esta recuperação de Darwin, uma arma que dá outros argumentos ofensivos ao jogo da equipa. Ainda no final da partida com o Belenenses, o técnico destacou a velocidade do uruguaio, em comparação com o estilo de atuação, mais posicional, do dianteiro suíço e do jovem formado nas escolas do Seixal.