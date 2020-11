"Darwin? O que vi dele no Benfica surpreendeu-me, não esperava tantas coisas..."

Óscar Tabárez, selecionador do Uruguai, elogiou o avançado do Benfica.

Sem Luis Suárez, infetado com covid-19, é provável que Darwin Núñez seja lançado a titular no jogo entre Uruguai e Brasil, marcado para as 23h00 desta terça-feira e referente à fase de qualificação sul-americana para o Mundial'2022.

Óscar Tabárez, experiente selecionador dos "charrúas", foi questionado sobre o momento de forma do jovem avançado no Benfica e lembrou o percurso de Darwin, recordando que este "foi conseguindo sair das situações complicadas que teve".

"[Darwin] Passou por todas as etapas, é a importância do trabalho dos escalões jovens, vir cá e familiarizar-se com o futebol exigente. Ele, como quase todos os futebolistas da formação, teve uma etapa inicial e não de consolidação, teve oscilações das quais foi saindo, das situações complicadas que sei que teve, à conta de muito apoio e, fundamentalmente, porque teve um clique", começou por referir o treinador de 73 anos, antes do duelo com o "escrete".

"O crescimento no Almería foi um ponto crucial e, depois, as coisas que vi dele no Benfica surpreenderam-me, uma vez que não acreditava que podia ver tantas coisas juntas num só jogo. Obviamente, tem de continuar a melhorar e, sobretudo, aproveitar a experiência para ser mais forte do ponto de vista tático e das tarefas que lhe podem ser exigidas", acrescentou Tabárez, elogiando a "velocidade, resistência, força psicológica e remate" de Darwin. E rematou:

"Está no caminho certo e deixa-me satisfeito, principalmente pela pessoa que é", finalizou. De recordar que Darwin marcou um dos golos da vitória do Uruguai sobre a Colômbia, por 3-0, na sexta-feira.