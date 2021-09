Darwin: o feito inédito, a mensagem e uma força de Carlos Vinícius

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Avançado uruguaio vive um momento de grande fulgor no Benfica.

Darwin tinha brilhado nos Açores, marcando por duas vezes, e frente ao Boavista conseguiu semelhante feito. O jogador uruguaio ainda não conseguira bisar em dois jogos consecutivos na Liga e chegou aos quatro golos na prova, menos um que Luis Diaz, do FC Porto, melhor marcador da Liga Bwin. Um registo que o aproxima até do que logrou em 2020/21. Na época passada, Darwin só marcou seis vezes no campeonato em 29 jogos e este ano tem quatro tentos em quatro partidas.

Nas redes sociais, deixou uma mensagem e palavras de agradecimento aos adeptos. "Vitória importante! Bom trabalho equipa! Continuar neste caminho, todos juntos. Obrigado aos adeptos pelo apoio", surge escrito no Instagram.

Uma publicação que mereceu um curto comentário de Carlos Vinícius, que deu força ao uruguaio com um "Vamos". O brasileiro, recorde-se, deixou o clube da Luz na recente janela de transferências rumo ao PSV.