Jonas, antigo avançado do Benfica, falou à BTV sobre alguns temas da atualidade do clube e do futebol português.

O que pensa de Darwin: "Darwin Núñez foi o jogador que mais me impressionou esta época. Tem uma margem de evolução muito grande e se for vendido vai ser bom para os cofres, pois dá para fortalecer o plantel na próxima época."

Everton: "Realmente este não é o mesmo jogador que vimos na seleção brasileira e no Grémio. Espero que na próxima temporada consiga desenvolver o seu futebol, pois já tem um maior conhecimento de como se joga aqui. Eu quanto mais tempo jogava, melhor conhecia os meus adversários e isso ajudava."

Futebol português? "O problema são as declarações dos clubes quando não ganham. Existe muito tumulto, muita confusão, até mesmo entre presidentes."