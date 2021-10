Darwin Núñez foi aconselhado ao Barcelona por Suárez: "Responderam que não"

Experiente dianteiro uruguaio considerara que o jovem colega compatriota poderia ocupar, futuramente, a sua vaga na equipa do Barcelona

Luis Suárez, avançado do Atlético Madrid, revelou que aconselhou responsáveis do Barcelona, em 2019/20, a observar o compatriota Darwin Nuñez, mas a sugestão de aquisição foi rejeitada devido à idade do então jogador do Almería.

"Eu disse-lhes: 'olhem para o Darwin, tem coisas muito interessantes'. Responderam que não, porque ainda era muito jovem (21 anos). Ao invés de pagarem, no futuro, 80, 90 ou 100 milhões de euros, tinham pago 15 ou 20 milhões de euros na altura", afirmou Suárez, em declarações citadas pelo jornal espanhol "Sport" e proferidas no canal "Jijantes FC" no Twitch, de Gerard Romero.

O goleador do Atlético Madrid, que partilhou, entretanto, a seleção do Uruguai com Darwin, considerara que o colega, mais tarde contratado pelo Benfica por 22 milhões de euros, poderia ser o seu eventual sucessor na equipa do Barcelona.

"Na altura [durante a época 2019/20], seria um jogador para ter como meu substituto, mas também era um bom jogador para potenciar", completou Luis Suárez, que foi dispensado, depois, do Barcelona, tendo rumado ao Atlético de Madrid.