Darwin Núñez despede-se do Benfica: "Não tenham dúvidas..."

Darwin Núñez despediu-se do Benfica

Avançado uruguaio foi oficializado como reforço do Liverpool.

Darwin Núñez foi oficializado esta terça-feira como reforço do Liverpool. Nas redes sociais, o internacional uruguaio deixou uma emotiva mensagem de despedida ao Benfica, clube que representou nas últimas duas temporadas.

"Não tenho palavras para agradecer aos adeptos do Benfica, não tenham dúvidas que vão sempre ser parte da minha família", começou por escrever o avançado de 22 anos.

"Cheguei só, mas parto com o carinho e com todo o apoio que me deram estes dois anos. A minha família e eu estamos eternamente agradecidos. Glorioso SLB!", concluiu Darwin.