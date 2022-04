Darwin: "No lance em que me colocam a mão e eu caio, acho que é penálti"

Declarações de Darwin Núñez, jogador do Benfica, à Eleven Sports, após a derrota caseira com o Liverpool, 1-3, em jogo da primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões.

Benfica frustrado? "Sim, estou triste, não só eu, mas todos. Não queríamos este resultado. Acho que eles foram melhores no primeiro tempo, nós no segundo. No segundo tempo, no lance em que me colocam a mão e eu caio, acho que é penálti. Depende do árbitro assinalar ou não, mas também está lá o VAR. Podia ter ido ver. Não vou culpar a arbitragem, nós cometemos erros ao longo do jogo. Agora temos de trabalhar para ir lá e conseguir fazer o melhor resultado possível."

Mudança da primeira parte para a segunda: "Tivemos mais vontade, mais "ganas" do que eles. Tínhamos a segunda parte controlada, fizemos golo, tivemos oportunidades para fazer o segundo e falhámos. Quando fizeram o terceiro já era muito complicado para conseguir outro resultado."

Falta de eficácia: "Se acertássemos [podia ter sido diferente], tivemos um monte de oportunidades, não fomos capazes de marcar, mas acho que fizemos um bom trabalho em contra-ataque. Eles têm jogadores de muita qualidade, rápidos, forte, prejudicou-nos um pouco, mas acho que estivemos bem na segunda parte."