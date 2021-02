Darwin no banco: saiba qual o onze do Benfica para a receção ao Vitória

Várias alterações no onze das águias em relação ao duelo com o Sporting.

Ainda sem Jorge Jesus no banco de suplentes - o treinador continua a recuperar de uma infeção respiratória derivada da covid-19 -, o Benfica vai entrar em campo frente ao V. Guimarães com várias alterações no onze em relação ao dérbi com o rival Sporting, que as águias perderam por 1-0, em Alvalade.

Jardel (lesionado), Rafa e Darwin cedem os respetivos lugares a Taarabt, Everton e Seferovic.

O avançado uruguaio começa a partida no banco, que conta com a presença de Morato, central da equipa B, face à escassez de opções para o eixo defensivo.

Do lado do Vitória, de salientar a permanência de Trmal na baliza, que mesmo com o regresso de Bruno Varela mantém a titularidade.

Onze do Benfica: Vlachodimos; Gilberto, Otamendi, Vertonghen e Grimaldo; Weigl e Taarabt; Everton, Pizzi e Cervi; Seferovic.

Suplentes do Benfica: Svilar, Nuno Tavares, Morato, Gabriel, Diogo Gonçalves, Chiquinho, Pedrinho, Darwin e Gonçalo Ramos.

Onze do V. Guimarães: Trmal; Sacko, Jorge Fernandes, Mumin e Mensah; André André, Miguel Luís e André Almeida; Rúben Lameiras, Estupiñán e Quaresma.

Suplentes do V. Guimarães: Bruno Varela, Suliman, Zié Ouattara, Pepelu, Wakaso, Luís Esteves, Edwards, Rochinha e Noah Holm.