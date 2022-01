Darwin no banco: confira os onzes iniciais de Benfica e Paços de Ferreira

Nélson Veríssimo, treinador do Benfica

Confira as equipas iniciais de Benfica e Paços de Ferreira para o encontro da ronda 17 do campeonato, com início às 18h00.

Onze do Benfica: Helton Leite; Gilberto, Otamendi, Morato e Grimaldo; Rafa, Weigl, João Mário e Everton; Gonçalo Ramos e Seferovic.

Suplentes: Svilar, Darwin, Diogo Gonçalves, Lázaro, Gil Dias, Taarabt, Paulo Bernardo, Gedson Fernandes e Ferro.

Onze do Paços de Ferreira: André Ferreira; Fernando Fonseca, Baixinho, Nuno Lima e Antunes; Rui Pires, Eustáquio e Uilton; Hélder Ferreira, Deni Jr. e Juan Delgado.

Suplentes: Jeimes, Vekic, Maracás, Ibrahim, Matchoi, Bastos, Lucas Silva, Diaby e Flávio Ramos.