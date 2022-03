Darwin no banco de suplentes: confira os onzes de Portimonense e Benfica

Confira as equipas iniciais de Portimonense e Benfica para o jogo da ronda 25 do campeonato, com início às 18h00.

A presença de Darwin no banco de suplentes do Benfica é a nota de maior destaque no onze do Benfica. O avançado uruguaio, melhor marcador do campeonato, estava em dúvida para a partida, depois de ter falhado a sessão de trabalho de sexta-feira.

Onze do Portimonense: Samuel; Willyan, Lucas Possignolo e Relvas; Moufi, Carlinhos, Lucas Fernandes e Dacosta; Nakajima, Welinton Júnior e Angulo.

Suplentes: Nakamura, Saná, Henrique Jocú, Ewerton, Luquinha, Pedro Sá, Fabrício, Anderson e Sapara.

Onze do Benfica: Vlachodimos; Gilberto, Otamendi, Vertonghen e Grimaldo; Rafa, Weigl, Taarabt e Everton; Gonçalo Ramos e Yaremchuk.

Suplentes: Helton, Lázaro, Morato, Meité, Diogo Gonçalves, João Mário, Gil Dias, Paulo Bernardo e Darwin.