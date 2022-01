Darwin não se mostra seduzido com o interesse do Newcastle

Internacional uruguaio, que até está na seleção, prefere esperar pelo verão, aguardando que surjam ofertas de outros clubes, até porque acredita que pode chegar a um emblema colosso europeu.

O Newcastle colocou Darwin entre o lote de jogadores a atacar neste mercado de janeiro, com vista ao reforço do plantel, mas não conta nesta fase com o aval do jogador tendo em vista a transferência. Segundo apurou O JOGO, o internacional uruguaio não se mostra seduzido com a possibilidade de ingressar nos magpies. A equipa orientada agora por Eddie Howe luta para evitar a descida de divisão, ocupando apenas o 18.º posto da Premier League - que ditará precisamente a despromoção ao Championship -, situação que é encarada de forma negativa pelo camisola 9 da Luz.

A destacar-se a nível individual em 2021/22, apesar da temporada menos conseguida do Benfica, Darwin prefere esperar pelo verão, de forma a poder transferir-se então para um conjunto de outra nomeada. O futebolista de 22 anos acredita que tem qualidade para isso e que face às exibições e aos golos marcados, alguns na Liga dos Campeões, poderá levar a que clubes de maiores ambições possam apresentar propostas ao Benfica tendo em vista a sua aquisição.

O Atlético de Madrid, campeão espanhol, é um desses clubes, pois tem Darwin na lista para atacar tendo em vista a próxima época, mas o atacante já foi apontado como alvo também de Inter, Milan, Juventus e de outros clubes ingleses.

Recheado de milhões, fruto do facto de ter sido comprado pelo príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, o clube britânico mostrou, como O JOGO revelou, disponibilidade para pagar 50 milhões de euros pelo camisola 9, cenário rejeitado pelas águias, admitindo em consequência disso chegar aos 60 M€. Contudo, será difícil convencer não só o jogador mas também o Benfica, que também aponta ao verão, esperando por uma maior valorização do jogador, que é o melhor marcador da equipa e da Liga Bwin, até porque por disputar há ainda os "oitavos" da Champions.