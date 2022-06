"Darwin? Não há golos fáceis na Premier League, na Liga portuguesa talvez haja"

Dean Saunders, avançado galês que passou pelo Benfica em 1998/99, comentou a transferência de Darwin para o Liverpool.

Darwin Núñez é um dos nomes mais comentados nos últimos dias na esfera do futebol. A transferência do uruguaio para o Liverpool é um dos grandes temas de conversa em Inglaterra e os meios de comunicação social daquele país procuram saber um pouco mais sobre o avançado que agora deixa o Benfica.

A rádio britânica talkSPORT conversou com Dean Saunders, antigo futebolista que vestiu de encarnado em 1998/99, e o galês comparou a Premier League a Liga portuguesa, avisando Darwin que não terá golos fáceis no campeonato inglês.

"Joguei na Liga portuguesa e é diferente de jogar na Premier League, para ser sincero é mais fácil. Eles organizam o calendário de maneira a que Sporting, Benfica e FC Porto tenham um jogo difícil, um jogo contra uma equipa de meio da tabela e depois dois jogos fáceis. Caso contrário, a época terminava no Natal. Definem o calendário de maneira a que estas equipas tenham oportunidades semelhantes de ganhar no final", defendeu.

"Eu joguei com Nuno Gomes e João Pinto, e às vezes esses dois marcavam um, dois, três golos por jogo... não há golos fáceis na Premier League, na Liga portuguesa talvez haja. Mas o Darwin jogou num clube gigante, está habituado a jogar sob pressão. Se jogas no Benfica, tens de ganhar todas as semanas", afirmou Saunders.