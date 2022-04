Darwin mantém o desinteresse em jogar pelo Newcastle, dizem em Inglaterra

Darwin, avançado do Benfica

Falta de vontade do goleador do Benfica em assinar pelo clube inglês, por causa da não disputa de competições fora de Inglaterra em 2022/23, havia já sido noticiada pelo O JOGO

Interessado, há alguns meses, na contratação de Darwin Nuñéz, melhor marcador do Benfica, o Newcastle deverá ser mal sucedido na tentativa de aquisição do jogador, já de si dificultada pelo volume de clubes interessados no número 9 encarnado.

Segundo o jornal "The Telegraph", a razão para Darwin recusar uma mudança para o atual 14.º classificado da Premier League, um novo-rico de Inglaterra, é o facto de os magpies não disputarem, na próxima época (2022/23, uma competição europeia.

A falta de vontade do goleador do Benfica em assinar pelo Newcastle havia já sido noticiada pelo O JOGO, em janeiro. Nessa altura, conforme apurou o nosso jornal, o uruguaio não se mostrava seduzido com a possibilidade de rumar a St. James Park.

A destacar-se individualmente em 21/22, apesar da época menos conseguida do Benfica, Darwin prefere transferir-se para um conjunto de outra nomeada. O futebolista, 22 anos, acredita ser capaz disso e, face às exibições e aos golos marcados, até na Liga dos Campeões, poderá levar a que clubes de maiores ambições possam apresentar propostas ao Benfica para ter o jogador da seleção do Uruguai.