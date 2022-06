Darwin, Liverpool e um recorde que ganha destaque na imprensa internacional

Possibilidade de o clube inglês investir 100 milhões de euros em foco no mercado.

O interesse do Liverpool em Darwin tem ganho cada vez mais destaque e vai preenchendo linhas na imprensa internacional. O jornal "Daily Mail", esta quarta-feira, dá conta de negociações entre os "reds" e o Benfica pelo internacional uruguaio, destacando que o emblema de Anfield está disposto a bater o recorde no mercado de transferências com um investimento de 100 milhões de euros no jogador.

A informação ganhou destaque um pouco por todo o lado, merecendo mesmo "honras" de manchete na versão online do jornal espanhol "As", até porque o jogador de 22 anos está igualmente na lista do Atlético, sem esquecer o Manchester United. "Klopp louco por Darwin", coloca em título.

Darwin defrontou o Liverpool na Liga dos Campeões e encheu as medidas ao treinador alemão, que chegou mesmo a elogiar o ex-Almería. "É um rapaz muito bom, já o conhecia antes, claro, mas jogou bem connosco. É fisicamente forte, rápido, calmo a finalizar. Muito bom. Se se mantiver sem lesões, terá uma grande carreira", disse, na antevisão ao encontro da segunda mão dos quartos de final da Champions.

Darwin tem um vínculo com as águias até 2025 e uma cláusula de 150 milhões de euros.