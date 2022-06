Darwin em Liverpool para os exames médicos: veja as imagens

Avançado uruguaio é o mais recente reforço do Liverpool, que paga ao Benfica, pelo menos, 75 milhões de euros

Darwin Nuñez é o mais recente reforço do Liverpool. O uruguaio foi oficializado há dois dias e, na manhã desta terça-feira, chegou à cidade dos Beatles, presumivelmente para, primeiro, realizar os habituais exames médicos.

A Sky Sports estava no centro de estágio do Liverpool no momento em que o avançado chegou, no meio de muita privacidade.

Leia também Futebol Nacional Sporting perde guerra dos títulos de campeão: confira pareceres entregues à FPF Estudos solicitados pela Federação serão debatidos em AG. Tese do Sporting não vinga em nenhuma das avaliações. FPF apresentou aos seus associados dois pareceres sobre categorização dos títulos nacionais desde 1921/22. Em ambos, o Sporting, que era quem mais reclamava, é o menos beneficiado.

O Liverpool, recorde-se, vai pagar, pelo menos, 75 milhões de euros ao Benfica, num negócio que poderá atingir, no máximo, os 100 milhões.