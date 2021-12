"Darwin? Há muitos bons avançados no campeonato e no futebol português..."

Darwin Núñez em ação no jogo com o Famalicão

Jorge Jesus, treinador do Benfica, em conferência de Imprensa após a goleada em Famalicão, 1-4, em jogo da 14ª jornada da Liga Bwin.

Em conferência de Imprensa após a goleada do Benfica em Famalicão, 1-4, jogo em que Darwin Núñez assinou um hat-trick, o treinador Jorge Jesus foi questionado sobre os números do avançado uruguaio, que havia ultrapassado Luis Díaz no topo dos melhores marcadores da Liga Bwin [isto ainda antes do FC Porto receber o Braga]. O técnico das "águias" fez questão de salientar que ainda "falta muito" campeonato.

"Ainda vamos no primeiro terço do campeonato, falta muito, há muitos bons avançados no campeonato e no futebol português", começou por dizer.

"Rafa e Darwin são jogadores muito rápidos, não é fácil pará-los. Hoje, principalmente o Darwin, esteve muito forte durante 80 minutos, depois já tinha alguma dificuldade física", concluiu.