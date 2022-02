Darwin foi dos dedos partidos em Artigas à grandeza europeia no Benfica

Darwin foi protagonista no magazine da UEFA, em antevisão ao jogo frente ao Ajax.

Destaque do Benfica pelos 23 golos marcados, Darwin não esquece as origens, em Artigas, no Uruguai.

"É uma cidade que trarei sempre no meu coração, foi onde nasci e cresci. Quando tocava a campainha de saída da escola tinha sempre a bola ao meu lado junto à cadeira e saía a correr para o campo, para jogar com os colegas de turma. Jogávamos descalços e em superfícies com pedras. Era frequente alguém partir ou mesmo perder um pedaço de um dedo", conta, à UEFA, dizendo ser "um privilégio estar no Benfica, uma grande equipa europeia". E frisa: "Continuo a ser a criança que fui, tenho muito pela frente."

As águias medem forças com o Ajax na quarta-feira, às 20h30, na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.