"Darwin? Fico surpreendido com a explosão, com a adaptação rápida"

Declarações de Fabián Coito, antigo selecionador sub-20, em declarações à TSF.

Darwin é reforço assegurado pelo Liverpool, tendo a confirmação surgido na madrugada desta segunda-feira por parte do Benfica, é a grande notícia de mercado nas últimas horas. A ascensão do avançado de 22 anos causou um forte impacto, até no Uruguai, país onde nasceu, conforme deu conta Fabián Coito, antigo selecionador sub-20 daquele país da América do Sul, em declarações à TSF.

"Fico surpreendido com a explosão, com a adaptação rápida a um novo contexto, à Liga dos Campeões, à Liga portuguesa. E que bem que ele esteve. Tudo isso foi decisivo para que uma instituição como o Liverpool acredite nele, sinta que Darwin pode crescer, adaptar-se e ser uma das figuras da Premier League", afirmou.

A transferência de Darwin implica uma valor que pode chegar aos 100 milhões de euros: 75 mais 25 em variáveis, detalhadas por O JOGO em tempo oportuno.