Darwin falha treino e é dúvida: o onze provável do Benfica em Portimão

Veríssimo confirma que o avançado sentiu uma "indisposição" mas mostra-se confiante que "possa estar disponível". Se o uruguaio ficar de fora, deve avançar Yaremchuck. Otamendi e Weigl voltam. Partida inicia às 18h00 deste sábado.

O Benfica visita o Portimonense na 25.ª jornada do campeonato, onde procura dar sequência ao triunfo por 3-0 na Luz frente ao Vitória de Guimarães na ronda anterior. Nesse jogo, como noutros, Darwin foi figura de proa, ele que marcou dois dos golos encarnados. No entanto, o avançado uruguaio era, pelo menos até à hora de fecho desta edição, uma dúvida na cabeça de Nélson Veríssimo dado que não esteve disponível no derradeiro treino antes da viagem para o Algarve, ele que na véspera também não foi ao camarote presidencial do Estádio da Luz receber, na cerimónia dos Galardões Cosme Damião, o prémio referente a melhor futebolista de 2021 devido a um síndrome gripal.

Questionado sobre a situação física de Darwin e se poderia estar apto para o embate desta tarde frente ao Portimonense, Nélson Veríssimo mostrou otimismo mas manteve a incógnita. "Hoje [ontem] não pôde treinar devido a uma indisposição, mas acreditamos que possa estar disponível para o jogo", explicou o técnico. Estas palavras acabam por deixar em aberto a utilização de Darwin, ele que é um dos maiores decisores na equipa encarnada: esta época em 30 jogos apontou 25 golos, 11 deles em casa alheia. As "vítimas" do uruguaio fora de portas são, para já, Tondela, Arouca, Famalicão, Belenenses SAD, Bayern Munique e Santa Clara.

Se não puder jogar, Darwin deixa caminho para o regresso de Yaremchuk ao onze, ele que não é titular desde 29 de janeiro, quando alinhou frente ao Sporting na final da Taça da Liga. Jogue quem jogar, há de ter como parceiro Gonçalo Ramos, ele que também recebeu na quinta-feira o galardão para jogador revelação de 2021.

Já Otamendi e Weigl voltam após castigo, havendo uma dúvida sobre quem acompanhará o alemão no meio, se continua Taarabt ou se João Mário regressa à titularidade.

Onze provável do Benfica: Vlachodimos; Gilberto, Otamendi, Vertonghen e Grimaldo; Rafa, Weigl, Taarabt e Everton; Gonçalo Ramos e Darwin.