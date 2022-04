"Darwin? Estou sempre a dizer-lhe que é um animal..."

Juan Manuel Boselli, extremo uruguaio do Tondela, está impressionado com evolução do avançado do Benfica esta temporada

Juan Manuel Boselli, uruguaio do Tondela, é amigo de Darwin e, em entrevista à Rádio Sport 890, elogiou o desempenho do amigo na presente temporada, que tem orgulhado o seu país.

"Sou amigo dele, falamos muito pelo WhatsApp e estou sempre a dizer-lhe que é um animal. O que está a fazer é impressionante, tem sido incrível como evoluiu. Darwin está muito bem cotado e deixa muito bem visto o Uruguai e os nossos jogadores. O que está a fazer este ano é brutal", enalteceu Boselli, apontando aos 33 golos que Darwin já apontou esta temporada pelo Benfica.