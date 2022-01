Darwin estará na mira de mais um emblema da Premier League

Emblema inglês procura avançado em cima do fecho do mercado e camisola 9 das águias pode ser alvo de oferta de última hora.

O West Ham está interessado em Darwin e prepara-se para tentar, em cima do fecho do mercado, garantir a contratação do internacional uruguaio.

Segundo avançou este domingo o portal "90 min", o conjunto britânico já encetou mesmo contactos tendo em vista uma transferência e prepara-se para apresentar uma oferta pelo camisola 9 do Benfica.

Com 20 golos em 25 jogos esta temporada, Darwin tem impressionado, despertando cobiça pela Europa, razão pela qual David Moyes, técnico dos hammers, que está "desesperado" por um avançado, segundo avança a publicação, está de olho no avançado.

O Newcastle, como O JOGO avançou, também sondou o Benfica, mas quer as águias quer o próprio atleta não se mostraram convencidos quanto a uma eventual transferência.