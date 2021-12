"Darwin está muito forte. Se Deus quiser, vai marcar ao FC Porto"

Avançado uruguaio, que está em alta, ainda não marcou ao FC Porto e o seu empresário aponta o caminho.

É na melhor fase da ainda curta carreira que Darwin se prepara para atacar as redes do FC Porto, em pleno Estádio do Dragão, primeiro para a Taça de Portugal e depois para o campeonato, com um objetivo em mente. O dianteiro quer quebrar o jejum de golos aos azuis e brancos e, segundo confidencia o seu empresário, está confiante na concretização do objetivo.

Embora garanta que o jogador pensa primeiro no coletivo, e depois de conversar com ele sobre o tema, Edgardo Lasalvia atira que, "se Deus quiser, Darwin vai marcar ao FC Porto", sendo este um desejo que, em conversa com O JOGO, diz partilhar com o jogador e que ganha maior peso pelo momento que o internacional uruguaio atravessa. "Está muito forte", avisa o agente, referindo-se aos últimos jogos, em que fez dois bis e um hattrick, mas também a toda a época já decorrida, uma vez que Darwin leva já 18 golos em todas as competições, superando o seu anterior melhor registo, pelo Almería, de 16 tiros certeiros, antes de 24 milhões de euros lhe terem aberto a porta do plantel benfiquista.

Seja a atuar a partir da esquerda ou como referência do ataque, o momento de forma de Darwin deverá garantir-lhe a titularidade e, assim, dar-lhe a oportunidade de fazer aquilo que a defesa portista lhe bloqueou na última época. O uruguaio participou nos três clássicos com o FC Porto de 2020/21, não tendo festejado qualquer golo. Fez 90 minutos na Supertaça (derrota 2-0), alinhou o jogo todo no Dragão para o campeonato (1-1) e entrou aos 85" na Luz (1-1), pelo que irá procurar aqui também o seu primeiro triunfo.