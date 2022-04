Darwin entre a derrota em Braga e a receção ao Liverpool: "Vamos tratar de deixar o Benfica lá em cima"

Declarações de Darwin, à Sport TV, após o Braga-Benfica (3-2), partida da 28º jornada da Liga Bwin

Sobre a derrota: "É uma lástima perder este jogo tão perto do final. No intervalo pudemos falar e regressamos com outro chip. Temos de melhorar estes pequenos detalhes. Sofremos no final e custa mais para dar a volta. Agora vamos descansar e pensar no próximo jogo."

Faltou a terceira vitória seguida: "Temos de fazer melhor as coisas, temos de corrigir erros. Vamos trabalhar já para o príximo jogo. Acabou, agora há que mudar o chip para próximo jogo"

Mexe com confiança para o Liverpool: "Estamos tranqulos, vamos preparar o Liverpool e tratar de deixar o Benfica lá em cima. É equipa grande e merece ganhar."