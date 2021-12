Darwin: "Entrámos com outro chip que nos levou à vitória"

Declarações de Darwin após o Famalicão-Benfica (1-4) da 14ª jornada da Liga Bwin

Sobre o jogo: "Sabíamos que era um campo difícil, contra uma equipa muito forte. Trabalhámos todos os dias para defender e atacar bem. Eles, no primeiro tempo e nos quinze minutos finais, tiveram mais bola que nós, mas no intervalo o mister falou connosco e no segundo tempo entrámos com outro chip que nos levou à vitória."

Os golos: "Para mim todos os golos são bem-vindos, é sempre bom para o avançado marcar. Mas, quando não o faz tem de ajudar a equipa, isso é o mais importante."

Melhor marcador: "Muito contente pelo individual mas isso não é possível sem os meus companheiros. Quero continuar a trabalhar para fazer golos e somar títulos."

Da ala para o meio: "Sim, depende do jogo e por vezes fica difícil jogar por dentro e prefiro ir para fora para ter mais bola. O importante é trabalhar bem e demonstrei uma vez mais o que posso fazer bem, agora é trabalhar e pensar no próximo jogo."