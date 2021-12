Darwin em novo rumor de mercado depois da passagem do agente por Itália

Avançado do Benfica associado agora à Fiorentina.

Com 11 golos marcados até ao momento em 2021/22, Darwin tem-se evidenciado às ordens de Jorge Jesus, despertando também cobiça a nível internacional. Já apontado como alvo de emblemas como Juventus, Inter e Milan, em Itália, e Atlético de Madrid, em Espanha, assim como do Brighton, em Inglaterra, o internacional uruguaio foi agora colocado na rota da Fiorentina.

De acordo com o portal italiano "Tuttomercatoweb", o emblema de Florença terá aproveitado a presença de Edgardo Lasalvia, agente do avançado das águias, em Itália para encetar contactos no sentido de avaliar a situação do atleta.

Com Dusan Vlahovic muito pretendido pelos grandes clubes da Europa, a Fiorentina já procura um sucessor e Darwin estará na lista a atacar.