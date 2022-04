Darwin é o quarto melhor marcador na Europa e, dos sub-23, só é igualado por Mbappé

Quarto melhor marcador a nível absoluto, atrás de Lewandowski (46), Benzema (37) e Haller (33), viu apenas Cardozo e Jonas, ambos por duas vezes, fazerem melhor no clube neste século.

A viver a melhor temporada da carreira, Darwin está entre os reis dos golos da Europa em 2021/22. Quarto melhor marcador das 15 principais ligas do Velho Continente, atrás apenas de Lewandowski (46), Benzema (37) e Haller (33), o camisola 9 da Luz, que já faturou por 31 ocasiões, lidera a tabela dos goleadores sub-23 a par de um tal de... Kylian Mbappé.

Em final de contrato e pretendido pelo Real Madrid, o astro do PSG fez os mesmos 31 golos, mas com mais 904 minutos. Com 23 anos, Mbappé superou as três dezenas de tentos em 3282 minutos (média de 106"), enquanto Darwin fê-lo em 2378" (média de 77").