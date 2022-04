Darwin: "Defrontar Coates é difícil, tive sorte que a bola sobrou para mim"

Declarações de Darwin Nunez, eleito Homem do Jogo após a vitória do Benfica em Alvalade (2-0), na 30ª jornada da Liga Bwin

Significado do prémio de melhor em campo: "O significado do prémio é pela entrega da equipa durante os 90 minutos mais os sete de descontos. Não é fácil jogar vir jogar aqui na casa do Sporting, é sempre difícil jogar contra um grande rival, mas acho que fizemos um bom trabalho, agora é altura de desfrutar e trabalhar para o próximo jogo".

Vencer em Alvalade após uma partida desgastante com Liverpool: " Foi um sacrifício tremendo jogar a Liga dos Campeões e depois, só com alguns dias para recuperar, vir aqui jogar na casa do Sporting, foi difícil. No primeiro tempo custou-nos um pouco sair de trás, mas depois do intervalo o mister falou sobre o que fizemos de mal e tratou de corrigir no segundo tempo".

Golo marcado: "Treinámos essa jogada muitas vezes, foi uma grande bola do Vertonghen. Defrontar alguém como Coates é difícil, ele é grande e forte, a sorte foi que a bola sobrou para mim e tratei de fazer golo".

Está relançada a luta pelo segundo lugar? "Vamos continuar a trabalhar, sabemos que não é fácil chegar ao segundo lugar, mas dependemos de nós mesmos e pensámos já no próximo jogo".

Até onde pode chegar Darwin? "O meu serviço é fazer golos, mas o mais importante é que a equipa consiga os três pontos, que leve a vitória para casa, isso é mais importante que fazer golos".