Darwin e Everton suspendem contas no Instagram após derrota no dérbi

Os dois jogadores, contratados no último verão, suspenderam as respetivas contas naquela rede social.

Se os jogadores do Sporting recorreram às redes sociais para partilharem reações positivas e de euforia à vitória no dérbi (1-0), o caso do Benfica foi bem diferente.

Darwin Núñez e Everton Cebolinha, dois jogadores contratados pelo clube da Luz no último verão, suspenderam mesmo as respetivas contas no Instagram após o jogo de Alvalade, que deixou as águias a nove pontos da liderança da I Liga.

Dos dois, só o uruguaio jogou. Darwin foi titular no reduto leonino, enquanto Everton não constou na ficha de jogo, depois de ter recuperado da infeção com covid-19.