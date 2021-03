Darwin deverá falhar mais três jogos do Benfica

O avançado apresenta dores que o impedem de treinar e jogar a cem por cento.

Jorge Jesus voltou a ter um contratempo na hora de montar a estratégia para a receção de segunda-feira ao Rio Ave, sabendo que não podia contar com o contributo de Darwin para essa partida.

O uruguaio tem uma tendinopatia do quadricípite à direita, uma lesão que causa inflamação muscular e dor na zona do joelho, que limita o atleta quer nos treinos quer em competição. Por essa razão, para já é previsível uma paragem de duas a três semanas, tentando os encarnados que Darwin possa voltar frente ao Braga, na partida relativa à 24.ª jornada do campeonato e de muita relevância na luta pelos lugares cimeiros da prova.

Para já, Darwin vai descansar enquanto os colegas tentam, na segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal, garantir o lugar no jogo decisivo. O 3-1 do jogo na Amoreira dá alguma folga a Jorge Jesus que, além de não contar com o internacional uruguaio por motivos de força maior, também se prepara para dar descanso a vários elementos mais utilizados. Tudo aponta para que Darwin também não seja ainda opção na visita ao Belenenses e na receção ao Boavista, para a Liga, num processo de reabilitação que deverá durar pelo menos duas ou três semanas. Mas a resposta do atleta e as respetivas reavaliações clínicas é que vão ditar a data do regresso.

Também ausente frente ao Rio Ave, devido a uma mialgia na região posterior da coxa direita, Vertonghen também está em recuperação. A sua situação é menos preocupante e o central deve voltar a jogar à competição mais depressa do que Darwin.