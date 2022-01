Darwin desfalca Benfica na Taça da Liga: avançado carrega 26% dos golos

O avançado é a figura de maior influência no ataque das águias mas deixa a equipa órfã na fase decisiva da Taça da Liga. Camisola 9 assinou o 20.º tento da época e bate a concorrência interna e dos principais rivais no que respeita a influência ante as balizas. Segue agora para a seleção, limitando opções de Nélson Veríssimo

Darwin é o homem golo do Benfica na presente temporada, ele que é autor de mais de um quarto dos tentos das águias até ao momento em todas as provas oficiais.

Depois de ter voltado a marcar a diferença no embate com o Arouca, onde ganhou e converteu com sucesso a grande penalidade que abriu caminho ao triunfo das águias, o uruguaio deixa agora órfã do seu maior goleador a equipa de Nélson Veríssimo dado que segue para o seu país, onde representará a seleção celeste. Esta, refira-se, defronta o Paraguai (dia 27) e a Venezuela (1 de fevereiro) no apuramento para o Mundial deste ano, razão pela qual Darwin não estará na final four da Taça da Liga.