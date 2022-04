Darwin: "Demonstrámos que o Benfica é um grande"

Declarações de Darwin, autor do terceiro golo do Benfica no empate 3-3 com o Liverpool, em Anfield, à Eleven Sports.

Análise: "Deu para demonstrar que o Benfica é um grande, deixámos tudo dentro de campo, foi um empate mas não nos serviu. Vamos de cabeça levantada, deixámos tudo. Na casa deles, aqui é muito difícil, o Liverpool é uma grande equipa. Agora é desconectar e pensar no próximo jogo."

Palavras de Nélson Veríssimo ao intervalo: "Falou um pouco do contra-ataque. Temos jogadores rápidos, Everton, eu... Era sair em contra-ataque, procurar os espaços, mas eles também fecharam bem. Acho que as oportunidades que tivemos concretizámos, mas não valeu de nada. Mas vamos de cabeça levantada."

Apoio dos adeptos: "Os adeptos merecem um aplauso, continuaram a cantar quando acabou o jogo. Quero agradecer aos adeptos, a estes e aos que estão em Lisboa, isto é graças a eles."

32 golos esta época: "É mérito do trabalho do dia a dia, também tenho sempre a ajuda dos meus colegas. Vou continuar a trabalhar para continuar a melhorar e fazer golos."