Darwin deixa mensagem de gratidão nas redes sociais

Avançado uruguaio voltou aos golos pelo Benfica frente ao Paços de Ferreira.

Darwin Núñez colocou um ponto de exclamação na goleada aplicada pelo Benfica ao Paços de Ferreira, no último sábado, ao apontar o quinto e último tento das águias no Estádio Capital do Móvel.

Na hora de celebrar, o uruguaio não escondeu a emoção sentida - não faturava desde 11 de fevereiro - e, já esta quarta-feira, recorreu às redes sociais para deixar uma mensagem de agradecimento:

"Trabalho todos os dias para poder dar o meu melhor. Fiquei muito feliz por marcar novamente com esta camisola. Agradeço aos meus companheiros e a todos vocês, adeptos, pelo apoio que sempre me deram", escreveu Darwin no Twitter.