Darwin de volta e três jovens da equipa B no treino do Benfica

O Benfica prepara o jogo em Tondela e Nélson Veríssimo já contou com Darwin, regressado da seleção. Léo Kokubo, Filipe Cruz e Henrique Araújo trabalharam com a equipa principal.

O Benfica realizou na manhã desta sexta-feira mais um treino de preparação para o duelo frente ao Tondela, agendado para as 19h00 de segunda-feira e relativo à 21.ª jornada da Liga Bwin. O maior destaque da sessão vai para o regresso de Darwin Núñez aos trabalhos, que regressou ao Sexial depois dos compromissos com a seleção do Uruguai.

Além do avançado, o guarda-redes Léo Kokubo, o lateral Filipe Cruz e o avançado Henrique Araújo (já fez a estreia pela equipa principal) foram chamados ao apronto. Três jovens da equipa B encarnada que treinaram às ordens de Nélson Veríssimo, treinador que os orientou durante a primeira metade da temporada.