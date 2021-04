Darwin: das lágrimas em Paços de Ferreira à mensagem nas redes sociais

Avançado do Benfica regressou aos golos, praticamente dois meses depois.

Darwin Núñez voltou aos bons momentos com a camisola do Benfica. O avançado uruguaio foi lançado por Jesus na ponta final do encontro de Paços de Ferreira e fechou a goleada por 5-0.

O reforço ex-Almería não marcava desde o dia 11 de fevereiro, quando bisou frente ao Estoril, para a Taça de Portugal. Depois de ter batido Jordi, assistido por Seferovic, não escondeu as lágrimas e nas redes sociais deu conta da felicidade.

"Trabalho todos os dias para poder dar o meu melhor. Fiquei muito feliz por marcar novamente com esta camisola. Agradeço aos meus companheiros e a todos vocês, adeptos, pelo apoio que sempre me deram", escreveu no Instagram.