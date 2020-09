José Gomes orientou o novo camisola 9 do Benfica no Almería e projeta-lhe potencial para fazer a diferença sozinho, mas tendo a receção de bola e o posicionamento para melhorar

Darwin foi contratado por 24 M€, blindado com uma cláusula de 150 e foi titular no segundo jogo oficial do Benfica. É aposta forte dos encarnados, mas terá de ser limado por Jorge Jesus, assim comenta a O JOGO José Gomes, que o orientou durante alguns meses no Almería.