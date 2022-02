Darwin bisou no Benfica-Santa Clara: "Sabia que o Yaremchuk faria o cruzamento para trás"

Declarações de Darwin após o Benfica-Santa Clara (2-1), partida da 22ª jornada da Liga Bwin

Sobre o jogo e os golos: "Estou muito contente pela vitória e pela entrega da equipa. Quanto ao prémio individual, fico muito contente porque estou numa fase muito boa. Temos que continuar a trabalhar para o próximo jogo. É sempre bom ganhar em casa."

O segundo golo: "Na jogada do golo, quando vi que o Roman (Yaremchuk) foi na diagonal, sabia que iria fazer um cruzamento para trás porque já não tinha como rematar à baliza.

O apoio que pediu aos adeptos: "Somos onze a jogar, mais os que estão no banco e os que estão de fora e os adeptos também jogam com a equipa porque estão sempre a apoiar no momento em que perdemos e quando ganhámos. E isso é muito importante para os jogadores. Agradeço aos adeptos pelo apoio de sempre."