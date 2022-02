Darwin marcou no Tondela-Benfica

Declarações do Tondela-Benfica (1-3), partida da 21ª jornada da Liga Bwin

Sobre o jogo: "Foi uma vitória muito importante, fora e fizemos um grande jogo. No jogo passado não estivemos tão bem mas a equipa mudou a cabeça, viemos para aqui com outra cabeça, com ganas de jogar, de ganhar e levar os três pontos para casa."

Mensagem do presidente: "Não estive aqui mas a mensagem do presidente pesa sempre para nós. É no balneário que nós jogadores temos de falar, somos os únicos que vamos reverter esta situação."

Mais fácil ganhar com Darwin: "Aqui somos todos, os que jogam, os que estão no banco e os que estão fora, todos remam para o mesmo lado, nenhum jogador é mais do que os outros, somos todos iguais. Todos vamos para o mesmo lado."

Apoio: "O apoio dos adeptos é sempre importante, estamos numa situação muito difícil mas precisamos deles em todos os jogos. Agora é ir jogo a jogo e no final da temporada vemos o que vai acontecer."