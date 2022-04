Darwin ao ataque contra jejum e crise: onze provável do Benfica frente ao Sporting

Benfica joga no terreno do Sporting a partir das 20h30 deste domingo. O jogo conta para a 30.ª jornada da Liga Bwin.

De volta à Liga Bwin após o empate com o Liverpool na Champions, o Benfica procura manter-se vivo na luta pelo segundo lugar e para isso tem de corrigir o desaire da última jornada, com o Braga.

As águias ainda não ficaram em branco dois jogos seguidos no campeonato no que diz respeito a triunfos fora e para evitarem esse registo negativo têm de quebrar um bloqueio em 2021/22: ainda não venceram um clássico, perdendo os jogos com o Sporting (Liga e Taça da Liga) e FC Porto (Taça de Portugal e campeonato).

Para isso, depositam esperanças em Darwin, que, em grande forma, faturou em Anfield e leva já 32 golos nesta época. Contudo, o avançado tem, também ele, um "borrego a matar" diante de Sporting e FC Porto: em sete jogos, cinco deles como titular, continua sem marcar.



Rafa é problema para Veríssimo

Após falhar o Liverpool, Rafa continua a ser um problema para Nélson Veríssimo, face à quase certa indisponibilidade este noite. O extremo não subiu ontem ao relvado, devido a queixas musculares, e hoje haverá lugar a uma nova avaliação por parte da equipa técnica e departamento médico. Contudo, o próprio Veríssimo assumiu que "clinicamente a situação não está fácil".

"Temos vindo a fazer tudo para recuperá-lo. Não é ainda um dado fechado que não possa estar", revelou, admitindo, contudo, que "vai ser difícil que possa estar". E apesar de admitir que o camisola 27 "é importante e tem características únicas", assegurou: "Temos jogadores no plantel que nos dão garantias mais do que suficientes para amanhã [hoje]."

A aposta deverá recair assim em Diogo Gonçalves, que já foi titular no lugar do colega em Anfield.

Onze provável do Benfica: Vlachodimos; Gilberto, Otamendi, Vertonghen e Grimaldo; Taarabat e Weigl; Evertom, Gonçalo Ramos e Diogo Gonçalves; Darwin.