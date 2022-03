Darwin ainda está longe de convencer ao serviço da seleção do Uruguai

Esteve na jogada da vitória sobre o Peru que apurou o Uruguai, mas mantém jejum de golos.

O Darwin que é figura de proa no ataque do Benfica, pelo qual só esta época inscreveu no seu currículo desportivo 26 golos e duas assistências, continua longe de convencer pela seleção do Uruguai. Na madrugada de sexta-feira, o camisola 9 das águias (usa o 11 pelo seu país) foi aposta inicial do selecionador Diego Alonso, em parceria com Luis Suárez (e Cavani no banco), mas não fez ainda o suficiente para entrar nas boas graças da crítica.

O dianteiro participou no golo que derrotou o Peru e ajudou a carimbar o passaporte do Uruguai para o Mundial do Catar"2022. Aos 42", furou pela esquerda e cruzou para Giménez acertar no poste, com De Arrascaeta a aproveitar o ressalto para marcar. Darwin deixou o relvado aos 67", rendido por Cavani, depois de ter esboçado algumas arrancadas, mas sem qualquer perigo naquele que foi o sexto jogo consecutivo pela sua seleção (três a titular) sem faturar, depois de o ter feito no triunfo por 3-0 sobre a Colômbia. Esta sucessão tem motivado algumas críticas na Imprensa do seu país, questionando-se o seu rendimento e ausência de uma exibição em cheio.

O Uruguai venceu e Darwin poderá estar no Mundial. No final, a reação surgiu via Instagram. "Depois de muito esforço, de momentos bons e outros maus, cumprimos o nosso objetivo: estamos no Mundial! Obrigado às pessoas que nos acompanharam sempre e à minha família por estar sempre aí, vocês dão-me a energia de que preciso todos os dias. Obrigado aos meus companheiros, à equipa técnica por confiar em mim e ao Maestro [Óscar Tabárez] por abrir-me as portas para poder cumprir o meu sonho, vestir a camisola mais bonita do Mundo", escreveu.